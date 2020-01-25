Путин поручил Генпрокуратуре проследить за применением закона, разрешающего признавать любых людей «иностранными агентами»

Президент РФ поручил Генеральной прокуратуре «организовать мониторинг правоприменения» закона о физических лицах — «иностранных агентах».

Поручение дано по итогам пресс-конференции, проведенной Путиным 19 декабря. При необходимости, говорится в поручении «следует принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан».

Закон, проследить за применением которого поручил Путин, разрешает присваивать статус «иностранных агентов» физическим лицам, которые участвуют в создании «СМИ-иноагентов» или распространяют их сообщения и при этом получают деньги из-за рубежа. Действие закона распространяется и на россиян, и на иностранцев.

На пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что закон о физических лицах — «иностранных агентах» направлен на то, чтобы «ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела». При этом Путин заявил, что у закона не должно быть «расширительного толкования» (цитаты по ТАСС).

В числе других поручений, которые Путин дал по итогам декабрьской пресс-конференции, проверка законности приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову.