В Ухани построят больницу на тысячу мест для пациентов с новым вирусом. Строительство планируют завершить за 10 дней

В Ухани начато строительство временной больницы для пациентов, зараженных новым коронавирусом, сообщает «Синьхуа».

Строительство больницы, в которой будет , планируют завершить за десять дней: уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.

В Ухани экстренно строят больницу на 1000 коек Meduza

В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Пекине по аналогичной технологии была построена больница за семь дней. За следующие месяцы она приняла одну седьмую часть всех заболевших жителей Китая — более тысячи человек.

Вспышка нового коронавируса началась в Ухани в декабре 2019 года. По данным властей, от последствий вируса умерли 25 человек, всего сообщается о более чем пятистах заболевших.