Новый премьер-министр России ввел надбавки для сотрудников правоохранительных органов Москвы и Петербурга, работающих на акциях протеста

Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на акциях протеста.

Надбавку в размере до 100% оклада предусмотрена за работу «в условиях повышенной сложности» для сотрудников правоохранительных органов, служащих в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На дополнительные выплаты могут претендовать сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».

Летом 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в Москве прошли акции протеста, большинство из которых не были согласованы властями города. После акций прокурор Москвы подал от имени Росгвардии иски на несколько миллионов рублей к оппозиционерам, которых сочли организаторами акции. Суд требования удовлетворил.

Сотрудники Росгвардии и полиции, работавшие на акциях протеста, также проходили потерпевшими и свидетелями по .

Читайте также МВД и Росгвардия потратили почти 13 тысяч литров топлива на двух акциях в Москве. Этого хватило бы на четыре кругосветки