Навальный и еще семеро оппозиционеров проиграли прокуратуре иск на 2,4 миллиона рублей

Черемушкинский суд Москвы взыскал с Алексея Навального и два миллиона 368 тысяч рублей по иску прокуратуры, поданному после в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года.

Как сообщает ТАСС, исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. С восьми ответчиков взыскали один миллион 261 тысячу рублей. Кроме того, с сотрудников ФБК Георгия Албурова и Любови Соболь взыскали один миллион 107 тысяч рублей за акцию 3 августа.

Адвокат Вадим Прохоров заявил, что один из ответчиков — оппозиционер Илья Яшин — 27 июля находился в полиции и суде, поэтому не мог организовать в этот день митинг, как говорили в прокуратуре.

Прокурор Москвы первоначально подал к оппозиционерам иск на пять миллионов рублей, но затем уменьшил сумму требований. Иск подали в интересах Росгвардии, требовавшей возместить оплату внеурочной работы сотрудников и затраты на топливо.

После акций протеста в Москве несколько государственных и частных компаний подали многомиллионные иски к оппозиционерам. В частности, иски подавали Московский метрополитен, Мосгортранс, «Автомобильные дороги», ресторан «Армения». Некоторые из них были удовлетворены.

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