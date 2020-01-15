Навальный и еще семеро оппозиционеров проиграли прокуратуре иск на 2,4 миллиона рублей
Черемушкинский суд Москвы взыскал с Алексея Навального и еще семи оппозиционеров два миллиона 368 тысяч рублей по иску прокуратуры, поданному после акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года.
Как сообщает ТАСС, исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. С восьми ответчиков взыскали один миллион 261 тысячу рублей. Кроме того, с сотрудников ФБК Георгия Албурова и Любови Соболь взыскали один миллион 107 тысяч рублей за акцию 3 августа.
Адвокат Вадим Прохоров заявил, что один из ответчиков — оппозиционер Илья Яшин — 27 июля находился в полиции и суде, поэтому не мог организовать в этот день митинг, как говорили в прокуратуре.
Прокурор Москвы первоначально подал к оппозиционерам иск на пять миллионов рублей, но затем уменьшил сумму требований. Иск подали в интересах Росгвардии, требовавшей возместить оплату внеурочной работы сотрудников и затраты на топливо.
После акций протеста в Москве несколько государственных и частных компаний подали многомиллионные иски к оппозиционерам. В частности, иски подавали Московский метрополитен, Мосгортранс, «Автомобильные дороги», ресторан «Армения». Некоторые из них были удовлетворены.