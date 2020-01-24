МВД провело крупнейшую закупку российской операционной системы Astra Linux

МВД России закупило 31 тысячу лицензий российской операционной системы Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP на 1,4 миллиарда рублей. Продавцом выступил системный интегратор Tegrus, входящий в группу Merlion, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию Astra Linux.

Лицензии ОС, сообщил неназванный источник издания, обошлись в более 180 миллионов рублей. Каждая лицензия стоила около 5,9 тысячи рублей, что дешевле, чем Windows.

«Коммерсант» отмечает, что это крупнейшая единовременная закупка ОС Astra Linux. Ранее в ходе нескольких закупок Минобороны купило 100 тысяч лицензий, а Росгвардия — еще 50 тысяч.

Техподдержкой и обновлением ОС займется компания AT Consulting, рассказали в Astra Linux. Основатель AT Consulting Сергей Шилов был фигурантом уголовного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях, допущенных при создании Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД. Следствие оценивало ущерб в 1,4 миллиарда рублей. Весной 2019 года уголовное дело закрыли.

Astra Linux — российская операционная система на базе Linux. Существует две версии ОС — общего и специального назначения. Последняя «обеспечивает защиту конфиденциальной информации и государственной тайны», сообщается на сайте Astra Linux.