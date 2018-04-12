Один из создателей «Платона» и электронного правительства стал фигурантом уголовного дела. СК просит о его аресте

Бывший вице-президент «Ростелекома», генеральный директор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин стал фигурантом уголовного дела.

Нащекину предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

В суд поступило ходатайство следствия о аресте Нащекина, рассказала Царева, не став уточнять, когда оно будет рассмотрено.

Обвинения Нащекину, сообщает «Интерфакс», предъявлены в рамках дела бывшего главы НПО «Спецтехника и связь» при МВД РФ Андрея Нечаева, арестованного в декабре по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Нечаев согласился оплатить AT Consulting, занимавшейся проектированием и установкой Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, незавершенную работу стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Глава и совладелец AT Consulting Сергей Шилов арестован.

В конце марта «Коммерсант» писал, что Шилов признал вину, готовится заключить со следствием досудебную сделку и дать показания против других участников незаконной схемы.

Андрей Нащекин в 2010-2013 годах был вице-президентом по инновационному развитию «Ростелекома» и курировал работу по созданию инфраструктуры электронного правительства и запуск портала госуслуг.

Компания «Национальные телематические системы», совладельцем и гендиректором которой является Нащекин, принимала участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости.