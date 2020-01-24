Многодетный водитель фуры перекрыл улицу в Москве из-за невыплаты зарплаты. В Роструде пообещали ему помочь

Утром 24 января водитель «КамАЗа» перекрыл движение по Бауманской улице в Москве, протестуя против того, что работодатель не платит ему зарплату. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент региональной безопасности.

По данным Baza, водитель заявил, что у него семеро детей и ему нечем их кормить. После того, как полицейские поговорили с ним, движение по улице восстановили. Улица была перекрыта не более получаса, сообщили в Центре организации дорожного движения.

После случившегося водителя доставили в Следственный комитет. Следователи начали проверять информацию о том, что ему не платят зарплату.

В Роструде сообщили, что принимают «все необходимые меры в связи с информацией о задержке заработной платы водителю». В компанию «Транспортные технологии», где работает водитель, готов выехать трудовой инспектор.