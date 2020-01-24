Goldman Sachs откажется проводить IPO для компаний с исключительно мужским советом директоров

Инвестиционный банк Goldman Sachs с июля 2020 года больше не будет организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых состоят только белые мужчины. Об этом в интервью CNBC сказал глава банка Давид Соломон.

«Чтобы мы взялись за IPO, как минимум один член совета директоров не должен быть белым мужчиной», — сказал он, добавив, что выступает за рост роли женщин в управлении компаниями.

В 2021 году банк повысит требования до двух человек, добавляет Bloomberg со ссылкой на сообщение Goldman Sachs.

В совет директоров Goldman Sachs входят четыре женщины, пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что, к примеру, JPMorgan Chase не придерживается политики, схожей с политикой Goldman Sachs, но с 2016 года помогает компаниям искать в советы директоров разных кандидатов. Morgan Stanley на запрос Bloomberg не ответил.