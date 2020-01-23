ВОЗ: вспышку пневмонии в Китае пока рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла преждевременным объявлять вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, . Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией глобального масштаба», — заявил Тедрос. Он отметил, что на данный момент ВОЗ известно о 584 заболевших и 17 умерших. При этом 575 случаев заболевания и все случаи смерти произошли в Китае.

Тедрос отметил, что новый тип вируса вызвал тяжелую болезнь у четверти инфицированных; большинство умерших имели гипертонию, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабившие их иммунитет. Глава ВОЗ также отметил отсутствие случаев передачи вируса от человека к человеку вне Китая.

«Нам еще многое неизвестно. Мы не знаем источник этого вируса, не понимаем, насколько легко он распространяется, не до конца понимаем его клинические особенности или степень тяжести», — сказал глава ВОЗ. При этом он подчеркнул, что пока организация не рекомендует вводить новые ограничения на передвижение и торговлю.