ВОЗ: вспышку пневмонии в Китае пока рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного значения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла преждевременным объявлять вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией глобального масштаба», — заявил Тедрос. Он отметил, что на данный момент ВОЗ известно о 584 заболевших и 17 умерших. При этом 575 случаев заболевания и все случаи смерти произошли в Китае.
Тедрос отметил, что новый тип вируса вызвал тяжелую болезнь у четверти инфицированных; большинство умерших имели гипертонию, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабившие их иммунитет. Глава ВОЗ также отметил отсутствие случаев передачи вируса от человека к человеку вне Китая.
«Нам еще многое неизвестно. Мы не знаем источник этого вируса, не понимаем, насколько легко он распространяется, не до конца понимаем его клинические особенности или степень тяжести», — сказал глава ВОЗ. При этом он подчеркнул, что пока организация не рекомендует вводить новые ограничения на передвижение и торговлю.
«Тот факт, что сегодня я не объявил вирус чрезвычайной ситуацией международного значения, не должен восприниматься как признак того, что ВОЗ не считает ситуацию серьезной или что мы не воспринимаем ее всерьез. ВОЗ отслеживает эту [новую вспышку коронавируса] каждую минуту каждого дня на национальном, региональном и глобальном уровнях», — заявил директор Тедрос (англ. яз.)