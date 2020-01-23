В России вдвое выросли продажи Lamborghini и Rolls-Royce

В 2019 году в России были проданы 192 автомобиля Rolls-Royce и 142 автомобиля Lamborghini. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», это вдвое больше, чем годом раньше.

В целом продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году снизились на 10% — до 1312 единиц. На первом месте по популярности оказалась модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (куплено 480 машин), на втором — Bentley (319 машин). На третье и четвертое попали соответственно Rolls-Royce и Lamborghini. Пятую строчку заняла марка Maserati (137 машин).

Самый высокий спрос на премиальные автомобили традиционно наблюдался в Москве и Московской области (куплено 839 машин), а также в Санкт-Петербурге (115 машин), Краснодарском крае (55 машин) и Свердловской области (30 машин).

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году снизились на 2,3%. Это стало первым падением с 2016 года, когда отечественный рынок просел на 11%.