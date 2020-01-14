Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года. В 2020 году прогнозируют дальнейшее снижение

В 2019 году в России были продано 1,76 миллиона новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее, заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер.

Как отмечает РБК, это стало первым падением с 2016 года, когда отечественный рынок просел на 11%.

АЕБ предполагает, что в 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих машин упадут еще на 2,1%. Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозировала снижение продаж в этом сегменте на 8%.

По словам участников рынка, одним из факторов спада продаж в 2020 году станет повышение .

Утилизационный сбор в России вырос с 1 января. Больше всего поднялись ставки в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 111%.