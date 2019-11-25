«Коммерсант»: правительство утвердило повышение утилизационного сбора, для легковых машин ставки вырастут в среднем на 111%

Правительство РФ утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление, которое 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев (официально оно еще не опубликовано).

Утилизационный сбор вырастет с 1 января 2020 года. Больше всего поднимутся ставки в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 111%. При этом для машин с двигателем до 1 литра повышение составит 46%, для машин с двигателем от 3,5 литра — 145%. Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 литра) вырастет на 112%.

Источник «Коммерсанта» заявил, что увеличение утилизационного сбора приведет к дополнительному росту цен, которые с нового года и так увеличились бы из-за других факторов. Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов оценивал возможный рост стоимости машин из-за повышения ставок утилизационного сбора в 2-4%.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. До 2014 года его платили только импортеры. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя.

Последний на настоящий момент раз ставки утилизационного сбора повышались в 2018 году. В среднем их подняли на 15%, но для некоторых категорий автотранспорта сбор вырос на 90%.