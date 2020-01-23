Украина отдаст свои железные дороги в управление Германии

Власти Украины решили передать железнодорожную компанию «Укрзализныця» в управление национальному оператору железных дорог Германии . Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — цитирует его «Интерфакс-Украина». По его словам, необходимо согласовать детали, но «политическое решение касательно этого уже принято».

Передача украинских железных дорог в управление Deutsche Bahn, по словам премьер-министра, «должна показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов».

В 2018 году в Германии опаздывал каждый четвертый поезд Deutsche Bahn, сообщает Deutsche Welle. При этом в компании Deutsche Bahn не считают, что поезд прибыл с опозданием, если он приехал на станцию с задержкой в шесть минут.