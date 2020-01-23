Deutsche Bahn отказалась брать в управление железные дороги Украины

Национальный немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn не планирует брать в управление компанию «Укрзализныця».

При этом в компании отметили, что готовы консультировать и поддерживать «Укрзализныця» в предпринимательских и технических вопросах.

О намерении отдать железные дороги в управление Deutsche Bahn ранее 23 января заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, речь шла о сроке в 10 лет, и этот шаг должен был «показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов». Гончарук отмечал, что детали еще необходимо согласовать, но подчеркивал, что политическое решение уже принято.