Путин придумал саммит с участием России, Китая, США, Франции и Великобритании как стран с «особой ответственностью за цивилизацию»

Президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании, сообщает «Интерфакс».

Идею саммита российский президент высказал на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», уточняет агентство.

Выбор именно этих пяти стран Путин объяснил тем, что они — постоянные члены Совета безопасности ООН.

«Пример [борьбы с антисемитизмом], на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Как добавляет РБК, российский президент также заметил, что встреча лидеров такой «пятерки» показала бы «верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, духу союзничества и исторической памяти».