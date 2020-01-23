Причиной смерти рэпера Juice Wrld назвали случайную передозировку наркотиками

Рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Энтони Хиггинс) умер в результате случайной передозировки оксикодона и кодеина. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальное заключение судмедэкспертизы.

21-летний музыкант скончался 8 декабря в Чикаго, вскоре после прилета на частном самолете из Лос-Анджелеса. После приземления в аэропорту ему неожиданно стало плохо. Рэпера доставили в больницу, но спасти не смогли.

Как ранее сообщал TMZ, перед смертью Juice Wrld, вероятно, проглотил несколько таблеток, которые были у него на борту самолета. Таким образом он хотел скрыть препараты от полиции. По сведениям таблоида, ФБР продолжительное время выслеживала музыканта и его окружение, подозревая их в хранении и перевозке наркотических веществ.