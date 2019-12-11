TMZ: рэпер Juice Wrld перед смертью проглотил таблетки, которые искали агенты ФБР
Причиной смерти рэпера Juice Wrld (настоящее имя Джаред Энтони Хиггинс) могла стать передозировка таблетками, которые он принял перед обыском агентами ФБР, сообщает TMZ.
Музыкант, которому был 21 год, умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго, куда он прилетел на частном самолете из Лос-Анджелеса. По сведениям таблоида, ФБР давно выслеживала рэпера и его команду, подозревая его в хранении и перевозке наркотических веществ. По прибытию Juice Wrld в Чикаго правоохранительные органы намеревались обыскать его самолет, получив информацию от пилота, что на борту находятся запрещенные вещества.
Как утверждает TMZ, рэпер был в курсе, что его ожидает полиция, поэтому прямо перед обыском принял несколько таблеток болеутоляющего средства Percocet, чтобы спрятать его от агентов ФБР. После этого ему стало плохо. Его доставили в больницу, где он скончался.
При обыске в самолете Juice Wrld были найдены 70 фунтов (более 30 килограммов) марихуаны, а также три пистолета, зарегистрированные на телохранителей рэпера.
Ранее в середине ноября самолет рэпера также обыскивали в поисках наркотиков в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет TMZ.