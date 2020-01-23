Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «Живом журнале». В блоге она называла себя некультурным человеком

Министр культуры РФ Ольга Любимова скрыла свои записи в блоге kropalik в «Живом журнале» после того, как 21 января ее назначили на новую должность. Первым об этом сообщил The Insider. Действительно ли этот блог принадлежит Любимовой, до конца неизвестно.

Судя по профилю, в блоге опубликовано 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны. Часть постов сохранилась на сайте проекта Internet Archive.

В одной из записей от 1 декабря 2008 года, на которую обратили внимание СМИ, автор блога написала «Я ни хрена не культурный человек». В этом сообщении она перечислила несколько вещей, которые «не переносит», например, оперу, балет, классическую музыку, музеи, но при этом ей «симпатичен Гришковец».

В профиле блога kropalik сказано, что на него подписаны 15 пользователей.

После назначения Ольги Любимовой на пост министра культуры пользователи интернета и СМИ начали обсуждать ее фотографию, сделанную несколько лет назад. На снимке Любимова стоит в футболке с надписью «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите *****».