МВД насчитало 155 несогласованных митингов в Москве за год. То есть по три акции в неделю
В 2019 году в Москве прошло 155 несогласованных публичных акций. Такую статистику привело ГУ МВД города.
В ходе этих акций, сообщили в полиции, были задержаны более трех тысяч человек.
В МВД также отметили, что суммарное количество публичных мероприятий в городе увеличилось на 50%, политических акций — на 60%.
[Представитель МВД отметил, что] особое внимание было уделено обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года, «в преддверии которых также прошло значительное количество массовых публичных акций, в том числе и несогласованных с органами государственной власти».
В Москве летом прошли несколько крупных акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они были отмечены крайне жесткими действиями полиции и беспрецедентным количеством задержанных. После акций в отношении некоторых участников возбудили уголовные дела, закончившиеся реальными тюремными сроками.