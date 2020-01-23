МВД насчитало 155 несогласованных митингов в Москве за год. То есть по три акции в неделю

В 2019 году в Москве прошло 155 несогласованных публичных акций. Такую статистику привело ГУ МВД города.

В ходе этих акций, сообщили в полиции, были задержаны более трех тысяч человек.

В МВД также отметили, что суммарное количество публичных мероприятий в городе увеличилось на 50%, политических акций — на 60%.

В Москве летом прошли несколько крупных акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они были отмечены крайне жесткими действиями полиции и беспрецедентным количеством задержанных. После акций в отношении некоторых участников возбудили , закончившиеся реальными тюремными сроками.