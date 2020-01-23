Минфин продал облигации федерального займа на 58 миллиардов рублей одному покупателю
Облигации федерального займа (ОФЗ) на 58 миллиардов рублей 22 января выкупил один игрок, пишет РБК со ссылкой на обзор Росбанка.
Аналитики банка назвали одобренную Минфином заявку «гигантской» и самой большой из одиночных. Аукцион 22 января Росбанк счел «одним из самых необычных за все времена», цитирует РБК обзор финансовой организации.
В Сбербанке также сочли, что облигации приобрел один покупатель.
По мнению директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, заявку такого объема мог позволить себе крупный фонд-нерезидент.
С этим не согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».
В Минфине пояснили, что получают реестр заявок, из которого не видно, кто покупатель.