Минфин продал облигации федерального займа на 58 миллиардов рублей одному покупателю

Облигации федерального займа ( ) на 58 миллиардов рублей 22 января выкупил один игрок, пишет РБК со ссылкой на обзор Росбанка.

Аналитики банка назвали одобренную Минфином заявку «гигантской» и самой большой из одиночных. Аукцион 22 января Росбанк счел «одним из самых необычных за все времена», цитирует РБК обзор финансовой организации.

В Сбербанке также сочли, что облигации приобрел один покупатель.

По мнению директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, заявку такого объема мог позволить себе крупный фонд-нерезидент.

С этим не согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».

В Минфине пояснили, что получают реестр заявок, из которого не видно, кто покупатель.

Какие еще долговые бумаги выпускает Минфин Правительство выпускает «народные облигации». Это вообще что? Они мне нужны?