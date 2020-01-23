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Минфин продал облигации федерального займа на 58 миллиардов рублей одному покупателю

Источник: РБК
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Облигации федерального займа (ОФЗ) на 58 миллиардов рублей 22 января выкупил один игрок, пишет РБК со ссылкой на обзор Росбанка.

Аналитики банка назвали одобренную Минфином заявку «гигантской» и самой большой из одиночных. Аукцион 22 января Росбанк счел «одним из самых необычных за все времена», цитирует РБК обзор финансовой организации.

В Сбербанке также сочли, что облигации приобрел один покупатель.

По мнению директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, заявку такого объема мог позволить себе крупный фонд-нерезидент.

С этим не согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».

В Минфине пояснили, что получают реестр заявок, из которого не видно, кто покупатель.

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