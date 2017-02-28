Правительство выпустит «народные облигации». Это вообще что? Они мне нужны?

1 . Что случилось?

2 . Что за долг? Какие облигации?

3 . Дать в долг можно любую сумму?

4 . И сколько я смогу заработать?

5 . А если мне срочно понадобятся деньги, я смогу их забрать досрочно?

6 . Может, тогда лучше не гасить их досрочно, а перепродать кому-то?

7 . А мне надо будет платить налоги с доходов по облигациям?

8 . Эти облигации смогут купить только россияне?

9 . «Народные облигации» будут выгоднее обычных банковских вкладов?

10 . А что надежнее?