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Правительство выпустит «народные облигации». Это вообще что? Они мне нужны?

11 карточек
06:44, 28 февраля 2017
1.Что случилось?
2.Что за долг? Какие облигации?
3.Дать в долг можно любую сумму?
4.И сколько я смогу заработать?
5.А если мне срочно понадобятся деньги, я смогу их забрать досрочно?
6.Может, тогда лучше не гасить их досрочно, а перепродать кому-то?
7.А мне надо будет платить налоги с доходов по облигациям?
8.Эти облигации смогут купить только россияне?
9.«Народные облигации» будут выгоднее обычных банковских вкладов?
10.А что надежнее?
11.Сколько государство хочет взять в долг и сможет ли вернуть в срок?

1

Что случилось?

Министерство финансов опубликовало проект приказа с условиями, на которых россияне смогут приобрести государственные облигации. Ведомство упростило процедуры и ограничило риски для физических лиц, чтобы они тоже могли дать государству в долг. Министр финансов Антон Силуанов назвал новый финансовый инструмент «народными облигациями» и пообещал вложить в него собственные средства. По его словам, первый выпуск облигаций для физических лиц состоится в апреле 2017 года.

2

Что за долг? Какие облигации?

Государственные облигации — это ценные бумаги. По сути, это долговая расписка: вы даете государству деньги в долг на определенный срок под заранее оговоренный процент. Во всем мире это один из популярных способов вложить свои сбережения и заработать.

3

Дать в долг можно любую сумму?

Пока нет. Для первого выпуска облигаций действует ограничение — от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. При последующих выпусках ограничения могут быть другими.

4

И сколько я смогу заработать?

Это зависит от разных обстоятельств. Процентная ставка и, соответственно, величина дохода определяются отдельно в каждом решении о выпуске облигаций. Доходность по облигациям первого выпуска (апрель 2017-го) составит 8,5% в год. То есть существенно больше запланированной на этот год инфляции, которая составляет 4%, но чуть ниже базового дохода по вкладам в российских банков (9,6%).

5

А если мне срочно понадобятся деньги, я смогу их забрать досрочно?

Да. Если с момента покупки облигаций прошло меньше года, вам вернут только потраченные на них деньги — без процентов. Если больше — вы получите проценты за каждый полный год.

6

Может, тогда лучше не гасить их досрочно, а перепродать кому-то?

Ничего не получится — это запрещено. Облигации нельзя продавать или использовать в качестве залога. Только в случае смерти владельца эти ценные бумаги могут наследовать родственники.

7

А мне надо будет платить налоги с доходов по облигациям?

Нет. В проекте приказа оговаривается, что «налогообложение дохода по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством РФ». Налоговый кодекс пока освобождает владельцев государственных облигаций от уплаты налогов.

8

Эти облигации смогут купить только россияне?

Нет. Их могут также приобрести и иностранцы, которые обладают статусом налоговых резидентов России — то есть живут в стране не меньше шести месяцев в году. В то же время россияне, которые постоянно живут за границей, не смогут покупать государственные облигации.

9

«Народные облигации» будут выгоднее обычных банковских вкладов?

Это неизвестно, потому что пока объявлены только основные параметры. Но российский и международный опыт подобных бумаг говорит о том, что обычно они по доходности чуть меньше или сопоставимы с доходностью в крупнейших государственных банках.

10

А что надежнее?

Нет ничего надежнее государственных облигаций. В учебниках по финансам облигации относят к безрисковым активам. Теоретически риск есть всегда: государство может уйти в дефолт, но в дефолт перед физическими лицами государство (РФ, а до того СССР) не уходило последние 60 лет. В последний раз отказывались платить по облигациям во времена Никиты Хрущева (и то потом по ним все-таки заплатили). Людям вернули деньги по гособлигациям и в 1998 году — другое дело, что девальвация не позволила сохранить рублевые сбережения.

11

Сколько государство хочет взять в долг и сможет ли вернуть в срок?

Масштабы незначительны: речь идет о 20 миллиардах рублей или 2% от общей годовой программы заимствований. Государство точно расплатится с физическими лицами, в крайнем случае включит печатный станок.

Денис Дмитриев

«Медуза» благодарит доцента Высшей школы экономики Антона Табаха за помощь в подготовке материала

Денис Дмитриев

«Медуза» благодарит доцента Высшей школы экономики Антона Табаха за помощь в подготовке материала