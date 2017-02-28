Правительство выпустит «народные облигации». Это вообще что? Они мне нужны?
1
Что случилось?
Министерство финансов опубликовало проект приказа с условиями, на которых россияне смогут приобрести государственные облигации. Ведомство упростило процедуры и ограничило риски для физических лиц, чтобы они тоже могли дать государству в долг. Министр финансов Антон Силуанов назвал новый финансовый инструмент «народными облигациями» и пообещал вложить в него собственные средства. По его словам, первый выпуск облигаций для физических лиц состоится в апреле 2017 года.
2
Что за долг? Какие облигации?
Государственные облигации — это ценные бумаги. По сути, это долговая расписка: вы даете государству деньги в долг на определенный срок под заранее оговоренный процент. Во всем мире это один из популярных способов вложить свои сбережения и заработать.
3
Дать в долг можно любую сумму?
Пока нет. Для первого выпуска облигаций действует ограничение — от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. При последующих выпусках ограничения могут быть другими.
4
И сколько я смогу заработать?
Это зависит от разных обстоятельств. Процентная ставка и, соответственно, величина дохода определяются отдельно в каждом решении о выпуске облигаций. Доходность по облигациям первого выпуска (апрель 2017-го) составит 8,5% в год. То есть существенно больше запланированной на этот год инфляции, которая составляет 4%, но чуть ниже базового дохода по вкладам в российских банков (9,6%).
5
А если мне срочно понадобятся деньги, я смогу их забрать досрочно?
Да. Если с момента покупки облигаций прошло меньше года, вам вернут только потраченные на них деньги — без процентов. Если больше — вы получите проценты за каждый полный год.
6
Может, тогда лучше не гасить их досрочно, а перепродать кому-то?
Ничего не получится — это запрещено. Облигации нельзя продавать или использовать в качестве залога. Только в случае смерти владельца эти ценные бумаги могут наследовать родственники.
7
А мне надо будет платить налоги с доходов по облигациям?
Нет. В проекте приказа оговаривается, что «налогообложение дохода по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством РФ». Налоговый кодекс пока освобождает владельцев государственных облигаций от уплаты налогов.
8
Эти облигации смогут купить только россияне?
Нет. Их могут также приобрести и иностранцы, которые обладают статусом налоговых резидентов России — то есть живут в стране не меньше шести месяцев в году. В то же время россияне, которые постоянно живут за границей, не смогут покупать государственные облигации.
9
«Народные облигации» будут выгоднее обычных банковских вкладов?
Это неизвестно, потому что пока объявлены только основные параметры. Но российский и международный опыт подобных бумаг говорит о том, что обычно они по доходности чуть меньше или сопоставимы с доходностью в крупнейших государственных банках.
10
А что надежнее?
Нет ничего надежнее государственных облигаций. В учебниках по финансам облигации относят к безрисковым активам. Теоретически риск есть всегда: государство может уйти в дефолт, но в дефолт перед физическими лицами государство (РФ, а до того СССР) не уходило последние 60 лет. В последний раз отказывались платить по облигациям во времена Никиты Хрущева (и то потом по ним все-таки заплатили). Людям вернули деньги по гособлигациям и в 1998 году — другое дело, что девальвация не позволила сохранить рублевые сбережения.
11
Сколько государство хочет взять в долг и сможет ли вернуть в срок?
Масштабы незначительны: речь идет о 20 миллиардах рублей или 2% от общей годовой программы заимствований. Государство точно расплатится с физическими лицами, в крайнем случае включит печатный станок.