Китайские власти закроют выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового вируса

Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. Об этом пишет государственная газета «Жэньминь жибао».

С 23 января аэропорты и железнодорожные станции Уханя будут закрыты для отправления пассажиров. Власти не упомянули автомобили, но заявили, что жители Уханя не должны покидать город без острой необходимости, отмечает South China Morning Post.

Кроме того, в Ухане будет остановлено движение общественного транспорта, в частности, автобусов, метро и паромов. По информации South China Morning Post, жителям города посоветовали носить маски и избегать скопления людей на улицах.

Власти заявили, что ограничения направлены на то, чтобы контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа. Когда движение транспорта будет восстановлено, не уточняется.

В Ухане живет более 11 миллионов человек. В декабре 2019 года в городе началась вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Заболели более 500 человек, 17 из них погибли. Случаи заражения им выявили также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.