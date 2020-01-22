От нового вируса в Китае умерли 17 человек. Число жертв удвоилось за день

Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 17 человек. Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на властей провинции Хубэй, где началось распространение вируса.

Общее число заболевших в провинции Хубэй выросло до 444 человек.

Примерно 12 часами ранее власти провинции сообщали о девяти погибших и 440 заболевших.

В декабре 2019 года в городе Ухань — столице провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Случаи заражения им выявили также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

22 января Роспотребнадзор заявил, что угроза распространения нового вируса в России минимизирована. Ведомство посоветовало россиянам не ездить в провинцию Хубэй, сообщило об усилении санитарного контроля в пунктах пропуска в страну и уведомило о разработке собственной вакцины против вируса.

В тот же день Mash написал, что в Петербурге госпитализировали россиянина, прилетевшего из Шанхая, с подозрением на новый вирус. Позднее стало известно про двух госпитализированных — граждан РФ и Китая. Официально врачи подтвердили у них лишь подозрение на ОРВИ.