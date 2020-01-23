Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о «Брекзите», позволяющий стране выйти из Евросоюза 31 января 2020 года. Об этом депутатам британского парламента сообщил заместитель спикера Палаты общин Найджел Эванс, пишет Sky News.

24 января на церемонии в Брюсселе документ подпишут руководители Европейского совета и Европейской комиссии, пишет The Telegraph. Также его должен ратифицировать Европарламент.

Изначально «Брекзит» был запланирован на март 2019 года, но его несколько раз откладывали из-за несогласия парламента и правительства Великобритании об условиях выхода из ЕС.

В декабре 2019-го Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, выступающего за скорейший «Брекзит», одержала уверенную победу на парламентских выборах.

9 января Палата общин (нижняя палата парламента) одобрила законопроект о «Брекзите». 22 января его приняла Палата лордов (верхняя палата парламента).