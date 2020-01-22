Британский парламент одобрил законопроект о «Брекзите». Документ отправлен на подпись королеве

Обе палаты британского парламента одобрили законопроект о выходе из Евросоюза 31 января 2020 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

Документ отправлен на подпись королеве Великобритании Елизавете II. Также его должен ратифицировать Европарламент.

Изначально выход Великобритании из ЕС был запланирован на март 2019 года, но его несколько раз откладывали из-за несогласия парламента и правительства об условиях выхода.

В декабре 2019-го Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, выступающая за скорейший «Брекзит», одержала победу на парламентских выборах.

9 января Палата общин (нижняя палата британского парламента) одобрила законопроект о «Брекзите». Затем документ направили на рассмотрение в Палату лордов (верхнюю палату парламента).