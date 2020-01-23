Британская полиция удалила украинский герб из своего пособия по экстремизму

Полиция Великобритании удалила трезубец, который является гербом Украины, из своего пособия по экстремизму. Об этом сообщил представитель подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотим их обижать», — сказал Хейдон. Он пояснил, что трезубец попал в пособие, поскольку «ультраправые группировки имеют историю незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности».

О том, что трезубец попал в пособие британской полиции по экстремизму 17 января сообщил The Guardian. Посольство Украины в Лондоне потребовало удалить трезубец и извиниться. «Включение трезубца — национального символа и герба Украины — в руководство по экстремизму, подготовленному британской полицией… более чем возмутительно», — заявило диппредставительство.

Младший министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис заявил, что пособие по экстремизму было создано как сборник знаков и символов, с которыми полицейские могут столкнуться при выполнении служебных обязанностей, и выразил сожаление из-за оскорбления украинцев.