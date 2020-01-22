Трамп решил ограничить въезд в США гражданам семи стран. В список вошли Киргизия и Белоруссия

Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В список вошли Белоруссия, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Перечень стран неокончательный и может быть расширен, отмечает The Wall Street Journal.

Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. Въезд могут ограничить только чиновникам или обладателям определенных категорий виз. Гражданам стран также могут запретить участвовать в лотерее грин-карт (ранее Трамп предлагал ее отменить).

Запреты могут ввести уже 27 января, чтобы отметить третью годовщину с момента, когда США ввели первые ограничения на въезд для граждан из других стран, сообщает The New York Times. Дональд Трамп подтвердил, что планирует расширить этот список, не уточняя названия стран.

25 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Первоначально исполнение указа заблокировали суды, но затем Верховный суд США разрешил Трампу ввести временные ограничения.

Сейчас въезд в США ограничен для граждан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали, Венесуэлы и Северной Кореи. Также в список входили Ирак, Судан и Чад, но с них ограничения сняли.