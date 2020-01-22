Россия заняла 134 место в рейтинге демократии. The Economist относит ее к «авторитарным режимам»

Российская Федерация занимает 134 место в «Индексе демократии», который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit.

Всего в рейтинг за 2019 год вошли 165 стран, а также Гонконг и Палестинская автономия.

134-е место в «Индексе демократии» Россия делит с республикой Конго. По сравнению с 2018 годом, отмечают составители рейтинга, ситуация с демократией в России улучшилась (страна против 2,94 балла годом ранее).

Однако Россия по-прежнему остается в списке стран с «авторитарными режимами» и в ближайшее время, считают составители рейтинга, ждать улучшения не стоит, в том числе из-за отсутствия оппозиции.

«Мы ожидаем, что Владимир Путин останется у власти в прогнозный период (2020-2024 годы). Напряженность в отношениях с Западом сохранится. Санкции, как наложенные ЕС и США на Россию, так и российские ответные меры, продолжат действовать», — отмечает The Economist Intelligence Unit.

Первое место в рейтинге «Индекс демократии» в 2019 году вновь заняла Норвегия, получившая 9,87 балла. За ней следуют Исландия с 9,58 балла и Швеция с 9,39 балла. В очередной раз замыкает рейтинг Северная Корея с 1,08 балла.

The Economist Intelligence Unit публикует «Индекс демократии» с 2006 года. Общий уровень демократии в мире в 2019 году оказался худшим за все время составления рейтинга - 5,44 балла.