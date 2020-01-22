РИА Новости: первый заместитель генпрокурора РФ ушел в отставку

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман подал рапорт об отставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Причины, по которым Буксман попросил об отставке, собеседник агентства не назвал.

По данным источников РБК, в отставку также подали руководители трех управлений Генпрокуратуры. Это произошло после смены главы ведомства.

Речь идет о начальнике главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, начальнике кадрового управления и главе управления делами Генпрокуратуры.

Обновлено. По словам источников «Интерфакса», некоторые нынешние руководители Генпрокуратуры, в том числе многолетние соратники бывшего генпрокурора Юрия Чайки, покинут свои должности, но пока официальных решений об их отставке нет.

Президент РФ Владимир Путин 20 января выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова, 22 января кандидатуру Краснова утвердил Совет Федерации. Ранее Краснов был заместителем главы СК.

О новом генеральном прокуроре РФ «Любимчик Бастрыкина», который докладывал о расследованиях лично Путину Чем известен новый кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов и что говорят о его назначении