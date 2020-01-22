Путин встретится с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по делу о контрабанде гашиша

Во время визита в Израиль 23 января Владимир Путин встретится с матерью Наамы Иссахар, осужденной в России на 7 с половиной лет по делу о контрабанде гашиша, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На встрече, цитирует Ушакова РИА Новости, также будут присутствовать глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

Ранее израильские СМИ, в том числе газета «Маарив», сообщили, что в конце декабря было принято решение о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме ради освобождения Наамы Иссахар. Ушаков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации, заявил: «Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке» (цитата по «Интерфаксу»).

Нааму Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по дороге из Дели в Тель-Авив. Иссахар согласилась, что хранила гашиш, обвинение в контрабанде она отрицает, поскольку не планировала перемещать его через российскую границу.

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в взломе баз данных. Израиль отказался в связи с тем, что уже решил выдать Буркова США.

В предверии поездки Путина в Израиль российские и израильские СМИ писали, что освобождение Наамы Иссахар может быть приурочено к визиту российского президента.