Бойца ММА Александра Емельяненко арестовали на семь суток за хулиганство

Суд в Анапе арестовал на семь суток российского бойца ММА по статье о хулиганстве. Об этом сообщили источники ТАСС, «Интерфакса» и издания «Кубанские новости».

По словам одного из собеседников ТАСС, Емельяненко нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой. «Кубанские новости» пишут, что спортсмен был пьян и «вел себя неадекватно». По данным «Интерфакса», полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Анапу Емельяненко приехал на тренировки. 3 апреля он должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве.

В марте 2019 года Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за вождение в пьяном виде и ДТП. Ему дали десять суток административного ареста за неподчинение полиции. Также суд оштрафовал Емельяненко на 30 тысяч рублей и на полтора года лишил водительских прав.

В мае 2019-го Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте.