Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Московская полиция задержала бойца смешанных единоборств за распитие алкоголя в общественном месте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, Емельяненко был задержан 12 мая на улице Восточной и доставлен в ОВД, где на него составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

Адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе заявил телеканалу 360, что Емельяненко не употреблял спиртное и попал в полицию за компанию со своими выпивающими товарищами.

В марте Емельяненко был задержан в Кисловодске за вождение в пьяном виде и ДТП. Ему дали десять суток административного ареста за неподчинение полиции. Также суд оштрафовал Емельяненко на 30 тысяч рублей и лишил на полгода водительских прав.