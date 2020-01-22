Американцы захотели вскрыть «Титаник» ради беспроводного телеграфа Marconi

Американская RMS Titanic Inc. планирует извлечь с затонувшего «Титаника» беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия. Об этом пишет The Washington Post.

В компании указывают, что из-за разрушения палубы «самое известное радио в мире», как называет его RMS Titanic, может быть «навсегда похоронено».

RMS Titanic обратилась с запросом извлечь передатчик после того, как Великобритания и США подписали договор о выдаче частным компаниям разрешений вскрывать «Титаник».

У RMS Titanic есть возможность отправить к затонувшему судну подлодку, а затем пробить обшивку «Титаника» подводным роботом и извлечь оборудование.

Фирма уверяет, что сможет восстановить прибор.

Британский пароход «Титаник» затонул в 1912 году у берегов Северной Америки, погибли полторы тысячи человек.

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