Из-за увеличения пенсионного возраста в России стало на 800 тысяч пенсионеров меньше

Из-за увеличения пенсионного возраста 800 тысяч россиян не выйдут на пенсию в 2020 году, сообщил «Российской газете» глава ПФР Антон Дроздов.

При этом, по его словам, за счет многодетных матерей станет больше тех, кто уйдет на пенсию досрочно.

«С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — сказал Дроздов.

Пенсионный возраст в России постепенно увеличивают с 2018 года так, что к 2028-му для женщин он достигнет 60 лет (вместо 55), для мужчин — 65 лет (вместо 60).