Александр Кокорин перейдет из «Зенита» в «Сочи». Этот клуб занимает последнее место в российской премьер-лиге

Нападающий Александр Кокорин на правах аренды перейдет из «Зенита» в «Сочи».

Кокорин не играл в футбол на высоком уровне с осени 2018 года из-за того что был осужден на год и шесть месяцев колонии за участие в двух драках в Москве. Вместе с ним срок получил Павел Мамаев.

Кокорин досрочно освободился из колонии 17 сентября. «Зенит» хотел сразу же заявить его для участия в осенних матчах чемпионата, но не успел этого сделать из-за окончания трансферного периода.

Сейчас «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, «Зенит» — первое.