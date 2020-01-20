На троих участников антифашистского марша в Москве составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

На троих участников шествия адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое прошло 19 января в Москве, составлены протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (6.21 КоАП). Об этом рассказала «МБХ медиа» адвокат «ОВД-Инфо» Ольга Пельше.

По словам адвоката, Александра Каприлова, Марию Фадееву и Дмитрия Ярцева обвиняют в том, что они пришли на мероприятие «организованной группой, ввосьмером, включая пятерых несовершеннолетних», несли плакаты не по тематике митинга и привлекали к себе внимание. «Тем самым они пропагандировали среди несовершеннолетних, с которыми якобы пришли», — сказала Пельше.

Адвокат отметила, что на митинге не было несовершеннолетних, однако группа гулявших подростков пересеклась с шествием. Все плакаты, напомнила Пельше, проверялись на входе сотрудниками правоохранительных органов и были допущены на митинг.

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Акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой была согласована властями Москвы. По данным «Белого счетчика», в шествии приняли участие около 1,4 тысячи человек.