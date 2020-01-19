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Антифашистский марш в Москве. Фотография

Источник: Meduza
Марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой проходит ежегодно 19 января. По оценке корреспондента «Медузы», в Москве на марш вышли не меньше 500 человек, «Белый счетчик» <a href="https://t.me/c/1167691474/424706" target="_blank">дает</a> оценку 1300 участников. Шествие в Москве согласовано. Маркелова, который защищал антифашистов, и Бабурову, которая писала об этом, убили 19 января 2009 года, за убийство пожизненно осужден член «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов
Марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой проходит ежегодно 19 января. По оценке корреспондента «Медузы», в Москве на марш вышли не меньше 500 человек, «Белый счетчик» дает оценку 1300 участников. Шествие в Москве согласовано. Маркелова, который защищал антифашистов, и Бабурову, которая писала об этом, убили 19 января 2009 года, за убийство пожизненно осужден член «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов
Евгений Фельдман для «Медузы»