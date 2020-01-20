«Мы люди военные, время непростое». Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Равков назначен госсекретарем Совета безопасности Информационное агентство БелТА

На посту главы Минобороны Равкова сменил командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

Также Лукашенко назначил нового начальника Генштаба Вооруженных сил. Им стал генерал-майор Александр Вольфович, который раньше был первым замглавы Генштаба.

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — прокомментировал кадровые перестановки Лукашенко.

Предыдущий госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась был освобожден от должности в начале января. Он стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В мае 2019 года заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии и бывший начальник охраны Лукашенко Андрей Втюрин был задержан по обвинению во взятке от российской компании.