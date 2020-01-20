Edelman: большинство жителей мира разочаровались в капитализме

Аналитики компании Edelman представили свой 20-й ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer, измеряющий доверие людей к социальным институтам. Рейтинг подготовлен на основе опроса 34 тысяч человек, проживающих в и Гонконге.

Исследование, проведенное в октябре-ноябре 2019 года, показало, что 56% опрошенных считают, что капитализм в нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы. 74% сказали, что ощущают несправедливость в обществе, примерно столько же хотят перемен.

47% ожидают, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. В России так считают 34% (год назад — 40%). Наиболее оптимистично настроены жители Кении (90%), Индонезии (80%) и Индии (77%), самые пессимистичные ожидания у жителей Японии (15%), Франции (19%) и Германии (23%).

83% опрошенных сказали, что опасаются потерять свою работу. Среди причин участники исследования назвали ожидание рецессии, отсутствие навыков, автоматизацию процессов и конкуренцию со стороны иностранцев.

Опрос показал, что уровень доверия людей к бизнесу, правительству, некоммерческим организациям и СМИ снижается. Ни один из этих институтов не был признан одновременно и компетентным, и этичным.

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