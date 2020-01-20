Авиакомпания Utair обвинила сочинский аэропорт в аварийной посадке «боинга», скатившегося в реку

Главной причиной, по которой самолет Utair в реку при посадке в Сочи в 2018 году, было затопление взлетно-посадочной полосы. Об этом заявила пресс-служба Utair, ознакомившись с отчетом МАК об аварии.

Авиакомпания отметила, что наземные службы сочинского аэропорта не оценивали состояние полосы непосредственно перед посадкой «боинга» и передали пилотам неверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой. На основании этой информации экипаж самолета принял решение о посадке.

«При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета», — заявили в Utair.

Ради предотвращения подобных происшествий авиакомпания установила для своих пилотов новые требования. Теперь во время ливня они должны принимать в расчет наихудшее состояние полосы — вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил итоговый отчет об аварийной посадке самолета Utair в Сочи 16 января.

Специалисты МАК назвали две основных причины аварии. Во-первых, пилоты, будучи в состоянии стресса, проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра и приняли решение о посадке. Во-вторых, аэродромная служба сочинского аэропорта в условиях ливня не замерила коэффициент сцепления с полосой, на которую был направлен «боинг» Utair, непосредственно перед его посадкой.