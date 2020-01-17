«Если я полосу не буду видеть, я, *****, не буду садиться» Пилоты самолета, скатившегося в реку в Сочи, ошиблись из-за стресса: отчет МАК

«Боинг» авиакомпании Utair после аварийной посадки в Сочи, 1 сентября 2018 года Reuters / Scanpix / LETA

16 января Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил итоговый отчет об аварийной посадке самолета Utair в 2018 году. После приземления в аэропорту Сочи пассажирский «боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в русло реки; у него разрушилось крыло и стойка шасси, загорелся двигатель. Из 170 человек, которые находились на борту, пострадали 18; сотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию пассажиров, умер от сердечного приступа. Согласно отчету МАК, к аварии привел в том числе стресс пилотов, из-за которого они проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра и приняли решение о посадке.

«Боинг» авиакомпании Utair вылетел из Москвы в Сочи 31 августа 2018 года. Им управляли два опытных пилота, налет каждого превышал 12 тысяч часов (неофициально сообщалось, что командира экипажа зовут Алексей Шнырев, второго пилота — Сергей Иванов). В сочинском аэропорту лайнер приземлялся в условиях грозы, ливня и сильного ветра. При этом МАК отмечает, что грозы в районе аэропорта Сочи случаются регулярно, в среднем за год фиксируется около 100 случаев.

Экипаж «боинга» решил совершить посадку, несмотря на плохие метеоусловия. Около 23:30 командир экипажа спросил второго пилота: «Дурака включим, зайдем?». Тот ответил: «[Ну, чтобы на второй круг] уходить не пришлось». Через несколько минут, в процессе снижения, командир уточнил: «… если уходить будем, без паники, хорошо?». В 23:42 диспетчер разрешил самолету посадку. В 23:43 бортовые системы предупредили, что впереди по курсу возможен . «Пробуем [садиться]», — отреагировал командир.

Как отмечает МАК, при сообщении о сдвиге ветра экипаж должен выполнить маневр выхода из сдвига ветра или увести самолет на второй круг. Но пилоты продолжили снижение, командир распорядился: «Ты на скорость [смотри], я на землю». Еще несколько раз сработала сигнализация о сдвиге ветра, командир ее проигнорировал. В 23:45, когда самолет снизился до 30 метров, второй пилот спросил: «Ты видишь полосу?». Командир не ответил и начал уводить «боинг» на второй круг.

Через пару минут он выругался: «Так, *****, в Сочах заходить в такую жопу, *****, да ну его на фиг, да? <…> Там вообще ***** не было видно». Проанализировав переговоры пилотов друг с другом и с диспетчером, МАК сделал вывод, что экипаж находился «в крайне напряженном психоэмоциональном состоянии, связанном со сложными погодными условиями и необходимостью ухода на второй круг с высоты, существенно меньше ».

При уходе на второй круг у экипажа несколько раз не получилось включить автопилот; МАК объяснил это тем, что командир «не снял усилия» с колонки управления. Когда автопилот все же включился, экипаж, вероятно, этого не заметил. Решая проблему с автопилотом, второй пилот забыл убрать закрылки. Ошибку он заметил только через полминуты и выругался. По мнению МАК, трудности с управлением лайнером подтверждают версию о том, что экипаж испытывал стресс и находился в «неоптимальном рабочем состоянии».

В 23:49 самолет снова начал снижение. Еще несколько раз сработала сигнализация о сдвиге ветра, экипаж ее не обсуждал (позднее командир объяснил, что попросту перестал ее слышать: при первом заходе на посадку она звучала так долго и громко и так мешала, что он стал воспринимать ее как фоновый шум). Командир попросил второго пилота: «Скорость [и высоты] мне читай без передыху». Тот начал их диктовать, что, по мнению МАК, создало «непрерывный звуковой фон в кабине». Командир отметил: «Если я полосу… не буду видеть, я, *****, не буду садиться».

В 23:57 самолет приземлился на 385 метров дальше зоны точного приземления — из-за повышенной скорости и попутного ветра. Началось экстренное торможение. Второй пилот доложил о включении максимального , но в действительности забыл о нем, и он был включен только через 20 секунд. Еще через пять секунд самолет на скорости около 140 километров в час выкатился за пределы полосы, пробил ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта.

МАК считает, что к аварийной посадке привели следующие события: пилоты проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра, на малой высоте попали в этот сдвиг (ветер изменился со встречного на попутный), самолет приземлился с перелетом, а потом из-за плохого сцепления с залитой дождем полосой (коэффициент ее сцепления неправильно замерили службы аэропорта) не смог остановиться. За пределы полосы самолет выкатился в том числе из-за того, что реверс двигателей был включен поздно.

В отчете МАК приведены слова командира экипажа о том, что решение о посадке в Сочи было ошибочным, и он принял его «из-за эмоционального состояния». МАК считает, что пилоты не были готовы к таким сложным условиям посадки лайнера, что привело к их «психоэмоциональному напряжению, близкому к стрессу».

Ольга Корелина