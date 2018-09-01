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В Сочи при посадке загорелся самолет. Пострадали 18 человек. Сотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию, умер от сердечного приступа

Meduza
07:55, 1 сентября 2018

«Боинг» авиакомпании Utair, загоревшийся в аэропорту Сочи

Екатерина Лызлова / Sputnik / Scanpix / LETA

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair, прилетевший в ночь на 1 сентября из Внуково в Сочи, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Это произошло в 2:50 по московскому времени; к 3:15 (по другой информации в 4:30) пожар удалось потушить.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа — все они были эвакуированы. Минздрав сообщил о 18 пострадавших, в том числе троих детях. Одному взрослому и двум детям потребовалась госпитализация, но их жизни ничего не угрожает. У пострадавших — отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

При оказании помощи пострадавшим умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян — предположительно, от сердечного приступа. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, прибывшего на место аварии, Бегиян помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. По словам источника «Интерфакса», у Бегияна были проблемы с сердцем, он умер по дороге в больницу. Руководство аэропорта пообещало оказать помощь его семье.

В Сочи загорелся пассажирский самолет, прилетевший из Москвы

В аэропорту Сочи в ночь на 1 сентября загорелся пассажирский самолет, прилетевший из Москвы. Пострадали 18 человек, сотрудник аэропорта умер во время эвакуации от сердечного приступа

Опубликовано Meduza Суббота, 1 сентября 2018 г.

«Боинг» приземлялся в сложных метеоусловиях — в Сочи шел сильный ливень. По словам источника «Интерфакса», экипажу удалось посадить самолет лишь со второй попытки, но в условиях скользкого покрытия и плохой видимости его не удалось «удержать».

На записи переговоров экипажа лайнера Boeing 737 с диспетчерами — она появилась в сети днем 1 сентября — слышно, как один из пилотов задает вопрос о погоде: «Метеорологи что вообще говорят по прогнозу?» — «Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь». «Это печально», — отвечает член экипажа. Затем после первой неудачной попытки приземления диспетчер предлагает экипажу уйти на второй круг, и на вопрос пилота подходят ли погодные условия для посадки, отвечает утвердительно. После приземления сотрудник аэропорта спрашивает экипаж, проходит ли у них эвакуация. «Мы горим», — отвечает ему на это пилот.

В авиакомпании сообщили, что самолет «скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя». По информации «Интерфакса», Боинг ударился о бруствер (земляная насыпь) (по другим данным — столкнулся с ограждением) и лишился левого крыла. По данным агентства, самолет «дефрагментирован на фюзеляж и две плоскости крыла, которые оторвало в результате удара».

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч. 1 ст. 238 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. Расследование проведет и авиакомпания Utair. Ространснадзор проведет внеплановую проверку Utair, аэропорта Сочи и работы его диспетчерских служб.​

После инцидента с «Боингом» аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме. Рейс Сочи — Москва авиакомпании Utair был задержан на 3,5-4 часа, его было решено совершить на запасном самолете.

Саша Сулим

Саша Сулим

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