«Слово „мочить“ несет контекст „раскрывать подноготную“». Пресс-служба главы Чувашии объяснила его слова о журналистах
Слово «мочить» в речи главы Чувашии Михаила Игнатьева о журналистах и блогерах, критикующих власть, означало призыв раскрывать информацию о способах их заработка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Чувашии.
«Что касается слова „мочить“, то в данном случае оно несло контекст „раскрывать подноготную“, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается», — разъяснил собеседник агентства.
Издание «Правда ПФО» 18 января опубликовало заметку, где привело слова Игнатьева о якобы заказных материалах журналистов и блогеров, которые критикуют власть: «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят <…> Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».