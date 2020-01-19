«Слово „мочить“ несет контекст „раскрывать подноготную“». Пресс-служба главы Чувашии объяснила его слова о журналистах

Слово «мочить» в речи главы Чувашии Михаила Игнатьева о журналистах и блогерах, критикующих власть, означало призыв раскрывать информацию о способах их заработка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

Издание «Правда ПФО» 18 января опубликовало заметку, где привело слова Игнатьева о якобы заказных материалах журналистов и блогеров, которые критикуют власть: «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят <…> Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».