Больше десяти человек задержали на согласованном антифашистском марше в Москве

На шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве задержали более десяти человек. Как передает корреспондент «Медузы», в колонне на Гоголевском бульваре задержали 6-8 человек.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных на Гоголевском — восемь, среди них пять подростков. Корреспондент «Медиазоны» сообщает еще о пяти задержанных у станции метро «Кропоткинская».

Как уточняет корреспондент «Медузы», среди задержанных — 5-6 провокаторов.

Акция согласована с мэрией Москвы. В Петербурге в память о Маркелове и Бабуровой прошли одиночные пикеты, их петербургская мэрия согласовать отказалась.

Адвоката Маркелова, который защищал антифашистов, и Бабурову, которая писала в том числе об этом, убили 19 января 2009 года. За убийство пожизненно осужден член «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов.

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