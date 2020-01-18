Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира. В списке Forbes его обогнал президент Louis Vuitton Бернар Арно

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке самых богатых людей мира в реальном времени, составляемый журналом Forbes. Самым богатым человеком мира, по версии издания, теперь является президент Louis Vuitton Бернар Арно.

Состояние Арно и его семьи Forbes оценивает в 117 миллиардов долларов, состояние Безоса — в 115,6 миллиарда.

Третье место с состоянием 110,6 миллиарда занимает Билл Гейтс.

Список самых богатых людей мира в реальном времени Forbes составляет, ориентируясь на мгновенные изменения котировок акций принадлежащих им компаний. Из-за этого тот или иной бизнесмен может за очень короткий срок потерять несколько процентов своего состояния или наоборот резко увеличить его. В декабре 2019 года Арно уже обгонял Безоса; тогда он продержался на первом месте несколько часов.

В ежегодном списке богатейших людей мира, составляемом Forbes, по итогам 2019 года Арно занял четвертое место, Безос — первое.

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