«Яндекс.Деньги» подключили к Системе быстрых платежей

Сервис «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) по телефонному номеру, которую разработал Банк России.

Услуга, сообщила руководитель департамента развития сервиса Алла Савченко, доступна только для идентифицированных клиентов. «Теперь они могут принимать переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП — без комиссии со стороны „Яндекс.Денег“», — сказала она.

В будущем «Яндекс.Деньги» планируют добавить возможность платежей СБП и от физических лиц юридическим.

75% минус 1 рубль в «Яндекс.Деньгах» принадлежат Сбербанку, остальное — у «Яндекса». Сбербанк, несмотря на требование ЦБ, до сих пор не подключился к Системе быстрых платежей. В ноябре Центробанк оштрафовал его за это.

Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года. По состоянию на начало 2020 года, к ней подключены 30 участников, в их числе — десять крупнейших российских банков.

Центробанк берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.