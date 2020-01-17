В Китае зафиксирована вторая смерть после заражения коронавирусом

В городе Ухань в Китае умер второй заболевший, у которого было обнаружен неизвестный ранее штамм вируса из семейства коронавирусов. Об этом сообщили местные власти.

69-летний мужчина умер 15 января от пневмонии. За несколько дней до этого он был госпитализирован с нарушениями функции почек и серьезными повреждениями других органов.

Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, началась в городе Ухань в конце декабря. С тех пор был зафиксирован 41 подтвержденный случай заражения. 9 января умер первый из заболевших, сейчас еще пять человек остаются в критическом состоянии.

В середине января были зафиксированы первые случаи заболевания в Таиланде и в Японии. В обоих случаях заболевшими были китайцы, недавно побывавшие в городе Ухань.