Шереметьево отложило на несколько лет строительство второй очереди терминала C и реконструкцию терминала F

Вторая очередь терминала C московского аэропорта Шереметьево будет открыта в 2026 году — на три года позже, чем планировалось. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил после церемонии открытия первой очереди терминала C глава совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

Первая очередь терминала С аэропорта Шереметьево Александр Авилов / Агентство «Москва»

Также, по словам Пономаренко, откладывается и начало реконструкции терминала F, которую предполагалось начать в 2021 году. «В плане она [реконструкция] есть, но не буду торопиться со сроками», — заявил он, добавив, что терминалом F не начнут заниматься раньше, чем сдадут вторую очередь терминала C.

Терминал C расположен в северной части Шереметьево рядом с терминалом B (построен на месте «Шереметьево-1») . Терминал F ранее был известен как «Шереметьево-2». Его открыли к Олимпиаде-80.

Шереметьево — крупнейший российский аэропорт. В 2019 году он обслужил 49,9 миллиона человек.