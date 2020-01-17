Disney предложил Тайке Вайтити стать режиссером новых «Звездных войн»

Disney и Lucasfilm предложили режиссеру Тайку Вайтити снять новый фильм франшизы «Звездные войны», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Как скоро закончатся переговоры, пока неизвестно. Также неясно, какой фильм может снять Вайтити, и будет ли режиссер связан с проектом, которым занимается Кевин Файги.

В Disney и Lucasfilm это не комментировали.

Тайка Вайтити — режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо». Также он снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» и озвучил в телешоу дроида IG-11.

Фильм «Кролик Джоджо» получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм года.