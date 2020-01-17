Пентагон: при ракетной атаке Ирана по военной базе США в Ираке в начале января пострадали 11 американцев

Министерство обороны США признало, что при ракетной атаке Ирана по военной базе США в Ираке ранения получили 11 американских военных, сообщает Reuters.

При ударе по авиабазе Аль Асад у некоторых солдат диагностировали сотрясение головного мозга, рассказал представитель Центрального командования США Билл Урбан. Часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование. Все они в дальнейшем вернутся в Ирак.

Первоначально власти США утверждали, что при обстреле, совершенном в ночь на 8 января, никто не пострадал и не погиб.

Иран атаковал военные базы США в Ираке в ночь на 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, совершенное по приказу президента США Дональда Трампа. В ту же ночь Иран по ошибке сбил пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», приняв лайнер за вражеский объект. В авиакатастрофе погибли 176 человек.